王毅訪星馬談南海局勢　斥美國煽風點火

南海主權爭議持續，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅連日訪問新加坡和馬來西亞，與兩國政要就當前南海局勢交換看法，闡明中方立場。王毅認為，美國等勢力借仁愛礁爭議煽風點火，希望菲律賓恪守以往的共識、珍惜雙邊關係累積的互信。

中國外交部官網周六（12日）發布王毅談當前南海地區局勢的內容，王毅強調中國和東盟多年來共同努力下，南海局勢實現總體穩定，為各自發展提供良好環境。惟王毅指摘美國等一些勢力惟恐南海不亂，不斷在這一海域興風作浪；最近又利用仁愛礁爭議煽風點火，在中菲之間挑動是非，慫恿對抗，破壞南海和平安寧，以服務美自身地緣政治戰略。

王毅強調，中方希望地區國家對幕後黑手保持必要警惕，把維護南海和平穩定的主導權掌握在自己手中；亦多次提出願同菲律賓通過雙邊對話妥處存在的分歧，希望對方盡快同中方相向而行，尋求管控海上局勢的有效途徑。王毅指出，中方願同東盟各國加快推進「南海行為準則」磋商，爭取早日達成行之有效、富有實質意義、符合包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的地區規則。