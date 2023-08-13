印度向北部派出米格29戰機　針對中國巴基斯坦

印度向北部聯邦屬地查謨與喀什米爾部署一個升級版米格29戰機中隊，取代原有的米格21戰機中隊，加強防禦並針對中國及巴基斯坦。印度空軍中隊長拉納稱，米格29可在夜間執行任務，具備空中加油能力而擁有更遠航程，並增加空對地武器，更由精心挑選的機師駕駛。

亞洲國際新聞上周六（12日）報道，有三叉戟中隊及北方衞士之稱的米格29中隊，已接過米格21中隊的職責，進駐具有重要戰略價值的斯利那加空軍基地。米格29於本年1月部署斯利那加後，在喀什米爾和拉達克地區上空巡邏，保持高度戒備迅速回應中國任何侵犯領空的企圖。印度空軍中隊長夏爾馬表示，斯利那加位於喀什米爾山谷中央及高海拔地區，由於靠近邊境，部署重量推力比更高及反應時間更短，且配備更好航電設備及遠程導彈的戰機是較佳選擇，米格29符合上述標準，能在兩條戰線上對抗敵人。

過去兩年有數架米格21墜毀導致5名機師死亡，因此印度空軍的米格21機隊於本年5月停飛檢查。印度計劃在2025年讓4個米格21中隊退役，它們是在上世紀60年代引進。印度還希望在未來5年內，逐步淘汰3個米格29中隊。印度空軍目前擁有約70架米格21，升級版米格29則有近50架。