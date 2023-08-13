挑夫命喪第二高峰　登山家破世績未施救捱轟

挪威登山家哈里拉（Kristin Harila）在92天內成功登上世上14座最高峰，近日獲確認打破最快世界紀錄。但她上月27日攀登喬戈里峰時期間，一名巴基斯坦籍挑夫意外摔成重傷，而她和同行登山者被指急於登頂、見死不救，挑夫最終身亡。巴基斯坦官員正調查哈桑死因，哈里拉上周五（11日）強調無人有錯。

事發時片段顯示，27歲挑夫哈桑（Mohammed Hassan）摔傷在狹窄要道上，多名登山者跨過他繼續前進。哈里拉聲稱，哈桑從山上墮下後只以一條繩吊着全身，而且一直頭朝下。她和隊員決定繼續登頂，而另一名隊員則留在哈桑身邊，用面罩提供溫水和氧氣。哈里拉稱決定繼續登頂是因為前方團隊也遇到困難。她補充，哈桑當時未穿羽絨服，也沒有手套，更沒有氧氣。團隊約一小時後把哈桑拉回山道上。

奧地利人施泰因德爾（Wilhelm Steindl）當天因天氣條件惡劣放棄登山，他透過無人機拍攝目睹山上情況，稱事發約70名登山者與哈桑擦肩而過，未上前營救。哈桑的挑夫朋友試圖揉搓哈桑的胸部，但他已顯得絕望。施泰因德爾質疑如果是他或西方人摔傷，大家都會設法救援；而事發當天是本季唯一適合登山的日子，所以有這麼多登山者渴望登頂。但他強調無意怪罪任何人。

哈桑好友侯賽因（Basharat Hussain）直斥這是他一生見過最泯滅人性的事件，並憶述哈桑常說自己一生都在受苦，必須努力工作，讓孩子接受良好教育。哈桑所屬探險隊指，哈桑死於山頂下約150米處，有人試圖提供氧氣和溫暖，但無濟於事。探險隊無法取回哈桑的遺體，已向其家人提供金錢幫助，未來會為挑夫購買裝備。施泰因德爾為哈桑發起眾籌，籌款額已達12.2萬歐元（約104萬港元）。