俄艦向黑海貨輪鳴槍示警　退出糧食出口協議後首次

俄羅斯上月終止履行黑海糧食出口協議，首次向黑海貨輪開火警告。俄國防部周日（13日）聲稱，一艘當天駛向烏克蘭港口的貨輪，在黑海拒絕接受俄羅斯海軍巡邏艦檢查。巡邏艦於是鳴槍示警逼停貨輪，派人登船檢查後予以放行。烏克蘭官員斥俄方行為違反國際法，有情報指俄軍實際上未逼停貨輪。

俄國防部公布，海軍22160型巡邏艦瓦西里·貝科夫號周日發現懸掛帛琉國旗的貨輪Sukru Okan號，正駛往烏克蘭伊茲梅爾港。巡邏艦要求貨輪停下接違禁品運輸檢查，但船長未有回應。為逼停貨輪，俄羅斯軍艦用自動輕型武器鳴槍示警。一架載有俄羅斯軍事人員的卡29直升機隨後緊急起飛，登船檢查，最終允許貨輪繼續航行。

烏克蘭未有證實俄方說法，基礎設施部長庫布拉科夫指俄羅斯為恐嚇和阻撓商船航行而炒作事件，是公然侵犯黑海國家自由航行，以及外國船隻和平通過沿海國家領海的權利，而貨輪目前正駛往羅馬尼亞蘇利納方向。南部軍區司令部發言人胡梅紐克認為，俄國防部只是對民用船隻發放信號，竭力表明自己在黑海統治地位。

而國際志願情報組織InformNapalm則認為俄羅斯虛報情況，組織引述一名目擊事件的水手透露，貨輪根本未遵照俄羅斯人要求停船，只是暫時改變航向駛往土耳其領海。當時無俄羅斯直升機起飛，也無鳴槍示警，只是透過無線電通訊威脅。貨輪上有土耳其船員，他們對威脅不屑一顧，也沒有服從。