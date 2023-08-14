美軍在台成立聯合訓練小組　加強台軍聯合作戰力

美國政府早前首次動用「總統撥款權」向台灣提供3.45億美元（約26.91億港元）軍事援助。台媒周一（14日）指，美軍月前已在台灣正式成立「聯合訓練小組」，全面統合台軍對美國採購新型武器換裝訓練。

軍援項目主要為4架MQ-9A無人機、標槍反裝甲導彈、便攜式刺針導彈訓練儀與偵察監控系統、戰力防護器材、班用步兵武器、小口徑彈藥、人員防護裝具等。因應軍援與尋找向美國採購武器項目，美軍月前在台灣成立聯合訓練小組，納入美國印太司令部管轄，目的是加強台灣三軍聯合作戰能力。原有各軍種自行推動的專案，意指台灣三軍包括「陸威」、「藍天」、「碧海」、「憲威」各自推動的台美軍事訓練合作，將全面納入聯合訓練小組指揮，其中包含原「陸威專案」下的美國陸軍安全合作旅訓練案、年度部隊赴美協訓案。

報道指，聯合訓練小組近200人，也是美國在台協會（AIT）台北辦事處希望擴建大樓的原因之一。旅美台海安全研究中心主任梅復興曾指出，聯合訓練小組功能如同美國協防台灣時代的美軍顧問團。台軍則指，美軍顧問團除了訓練顧問外，還有實質軍援台灣事項，聯合訓練小組則僅負責訓練事務。台灣國防部周日（13日）回應稱，援助內容因涉及台美默契，不予評論，台軍均與友盟國家維持常態訓練交流，以吸取實戰經驗，提升整體戰力，相關做法無重大改變。