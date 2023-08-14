美軍官：解放軍拒與印太司令官溝通　增衝突風險

美國印太司令部副司令斯克倫卡（Stephen Sklenka）在澳洲坎培拉出席美澳領導人對話期間受訪，指解放軍東部和南部戰區一直拒絕與美軍印太司令部指揮官溝通，形容十分危險，增加美中衝突的可能性。他認為印太地區多方面來看都非朝着正確方向，中國軍方不安全和不專業的活動正在增加。

相關訪問於周日（13日）刊出。斯克倫卡表示，美國軍方最優先要務是防止與中國爆發戰爭，但美中軍方完全沒有對話，令此目標難以實現。他提到，美國印太司令部司令阿奎利諾曾向解放軍東部和南部戰區司令員發出對話邀請，但至今未收到回應，而他自己服務印太司令部逾4年，任內兩位司令都沒法與其對口軍官對話。他又指，中方把溝通視為對符合其利益行為的獎賞，解放軍變得傲慢更帶來問題；但美方認為大國間即使意見分歧也會持續對話，以降低誤算風險。

外界關注北京入侵台灣的可能性，但斯克倫卡認為，可能導致美中爆發衝突的導火線很多，包括中方在南海的奪島行動。他贊同有關美國在澳洲以及印太其他關鍵地區部署高超音速導彈的建議，以阻嚇北京入侵台灣的企圖。他亦擔心，北京為了尋求支配南太平洋地區，會尋求在所羅門群島或另一個太平洋國家建立軍事基地。