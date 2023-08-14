勝出總統初選　極右候選人揚言終結腐敗

阿根廷周日（13日）舉行總統初選投票，極右翼民粹主義者米雷（Javier Milei）意外以數個百分點優勢，壓過執政黨和反對黨候選人，有望在10月的總統選舉勝出。米雷是美國前總統特朗普的支持者，他呼籲阿根廷用美元取代比索。分析認為一旦米雷當選總統，將擾亂金融市場。

總統初選目的是篩選候選人進入正式總統選舉，也被視為前哨戰。官方點算約92%選票後，隸屬自由前進黨的52歲米雷個人得票達30%，主要反對黨聯盟「合力改變」兩名候選人合共得票約28%，而執政聯盟「祖國聯盟」兩名候選人合共得票約27%。米雷在競選總部慶祝時揚言，他要終結國家的寄生、腐敗和無用的政治種姓。

阿根廷目前每年通脹率超過100%，貧困加劇，貨幣迅速貶值，國內普遍存在不滿情緒。有政治諮詢公司認為，選舉結果反映民眾厭倦政治領袖缺乏解決方案。一名19歲民眾指支持米雷，對投票結果感到高興，阿根廷正尋求改變，人民厭倦這樣生活。他認為，所有實行美元化的國家最終都取得進步，不再出現通脹。