美隱形轟炸機制俄　復飛後首派駐冰島

美國加強在歐洲地區的軍事部署，應對俄羅斯入侵烏克蘭後的安全形勢，3架B2隱形戰略轟炸機與逾150名空軍人員周日（13日）抵達冰島執行轟炸機特遣隊任務，是這款空基戰略核威脅力量平台今年5月解禁復飛後，首次海外部署行動。

該批美國空軍隱形戰略轟炸機及人員來自密蘇里州懷特曼空軍基地，他們部署在凱夫拉維克空軍基地。冰島外交部表示，這批美國隱形戰略轟炸機未來數周將以上址為根據點，與北歐地區的北約成員國展開演習；又指今次部署行動是根據冰美兩國政府1951年達成的雙邊防務協議執行，形容對北歐地區的威懾活動作出重要貢獻。

美國空軍未有透露部署行動詳情，僅表示美國戰略司令部以例行性質在全球各地展開轟炸機特遣隊行動，不但展示美方對集體防禦的承諾，也與美方不同地域型作戰司令部順利地展開整合行動。今次行動旨在加強美國歐洲司令部在歐洲大陸提供的安全措施，並為轟炸機機組人員提供機會，適應在外國地點展開聯合及聯盟行動。

美國擁有20架B2隱形戰略轟炸機，全部具備投射核武的能力，其中一架去年12月10日在懷特曼空軍基地緊急降落後起火受損，之後整支機隊實施「安全暫停」全面停飛。軍方今年5月18日解除禁飛令，首架同月22日重返天際執行任務。根據冰島外交部的資料，這是美國第3次以轟炸機特遣隊形式在當地部署B2隱形戰略轟炸機。