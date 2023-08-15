涉干預總統選舉喬州結果　特朗普被控13罪

美國前總統特朗普涉嫌試圖推翻喬治亞州的2020年總統選舉結果，大陪審團周一（14日）商議後決定起訴特朗普13項罪名，包括敲詐勒索重罪和多項串謀罪。連同特朗普，案中被告合共19人，包括特朗普私人律師朱利安尼、前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）和前司法部律師克拉克（Jeffrey Clark），控罪總數為41項。

今次是特朗普今年內第4次被起訴，此案由喬治亞州富爾頓縣地方檢察官威利斯（Fani Willis）負責調查。威利斯在起訴書指出特朗普輸掉2020年總統選舉，喬治亞州是他其中一個敗選州份，他與其他被告拒絕接受結果，明知及故意地參與非法改變選舉結果以支持特朗普的陰謀。該陰謀包含一個共同計劃和目的，即在喬治亞州富爾頓縣、喬治亞州其他地方及其他州份實施兩項或多項敲詐勒索活動。

起訴書長達98頁，特朗普被起訴的罪名包括1項違反喬治亞州《受詐騙影響和腐敗組織法》（RICO）、3項教唆公職人員違反誓言、1項串謀冒充公職人員、2項一級串謀偽造、2項串謀作出虛假陳述和文書、1項串謀提交虛假文件、1項提交虛假文件、2項虛假陳述和文書。

威利斯其後召開記者會交代，發出起訴書後，按照喬治亞州法律的正常程序，大陪審團會對被控人士發出逮捕令，她會讓被告在下周五（25日）中午之前自首。檢察官辦公室本周內會向法庭提交開審日期建議，希望在未來6個月內開始審訊，確實日期需由法官決定。