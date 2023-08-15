特朗普等19人被控　敲詐勒索法專門打擊黑手黨

美國喬治亞州富爾頓縣大陪審團周一（14日）決定就涉嫌試圖推翻2020年總統選舉喬治亞州結果，起訴特朗普等19人多項罪名。此案特別的地方在於，所有被告遭起訴1項違反喬治亞州《受敲詐勒索者影響和腐敗組織法》（RICO），此法原本是用於打擊有組織犯罪，特別是追捕黑手黨頭目的工具。一旦罪成，違反RICO的人士可面臨5至20年監禁。

美國國會於1970年通過聯邦版本的《受敲詐勒索者影響和腐敗組織法》，列出35種犯罪行為，相關人等需至少涉及2項潛在犯罪並長期參與犯罪企業（criminal enterprise），才適用此法。大部分州份跟隨訂立各自版本的RICO，喬治亞州的RICO不要求犯罪企業是長期經營，並列出了近50項符合敲詐勒索資格的潛在犯罪行為。

美國的黑手黨已基本被瓦解，RICO應用範圍已擴大到其他類型的有組織犯罪活動，適用於檢察官稱之為犯罪企業的各種團體，包括華爾街銀行和從事市場操縱的交易商。負責特朗普此案的富爾頓縣地方檢察官威利斯過往曾以RICO起訴20多名亞特蘭大教育工作者，指控他們於2014年串謀在標準化考試成績作弊。

RICO不要求檢察官證明被告直接參與犯罪活動，只需證明他們是從事犯罪活動的更大組織一部分，這意味檢方不一定要證明特朗普個人違法，而是故意與其他違法者協調。RICO的案件本質上會更加複雜，因為檢察官必須首先證明犯罪企業的存在，同時需證明特朗普和同案被告為了共同犯罪目的而合作。