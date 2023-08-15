特朗普試圖推翻喬州選舉結果案 19名被告一覽
2023年08月15日 18:32
東網電視更多新聞短片
梅多斯（右）於特朗普政府出任白宮幕僚長。
美國前總統特朗普涉嫌試圖推翻2020年總統選舉喬治亞州結果一案，合共有19名被告，以下是被告列表：
1.特朗普（Donald Trump）
身份：美國前總統
控罪：13項
2.朱利安尼（Rudy Giuliani）
身份：特朗普私人律師
控罪：13項
3.梅多斯（Mark Meadows）
身份：前白宮幕僚長
控罪：2項
4.伊斯曼（John Eastman）
身份：特朗普私人律師
控罪：9項
5.切塞布羅（Kenneth Chesebro）
身份：親特朗普律師
控罪：7項
6.克拉克（Jeffrey Clark）
身份：前司法部律師
控罪：2項
7.埃利斯（Jenna Ellis）
身份：特朗普競選律師
控罪：2項
8.切利（Robert Cheeley）
身份：喬治亞州律師
控罪：10項
9.羅曼（Mike Roman）
身份：特朗普競選官員
控罪：7項
10.謝弗（David Shafer）
身份：前喬治亞州共和黨主席，虛假共和黨籍選舉人
控罪：8項
11.斯蒂（Shawn Still）
身份：前喬治亞州共和黨財務主席，虛假共和黨籍選舉人
控罪：7項
12.史提芬‧李（Stephen Lee）
身份：牧師，涉嫌騷擾富爾頓縣選舉工作人員
控罪：5項
13.弗洛伊德 （Harrison Floyd）
身份：組織「黑人為特朗普發聲」領袖
控罪：3項
14.庫蒂（Trevian Kutti）
身份：公關，涉嫌騷擾富爾頓縣選舉工作人員
控罪：3項
15.鮑威爾（Sidney Powell）
身份：特朗普競選律師
控罪：7項
16.萊瑟姆（Cathy Latham）
身份：喬治亞州科菲縣虛假共和黨籍選舉人
控罪：11項
17.霍爾（Scott Hall）
身份：商人，涉嫌竊取科菲縣選舉設備數據
控罪：7項
18.漢普頓（Misty Hampton）
身份：前科菲縣選舉主管
控罪：7項
19.史密斯（Ray Smith）
身份：特朗普競選律師
控罪：12項