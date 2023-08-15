涉私藏機密文件　特朗普脫罪最大難關

美國前總統特朗普目前面臨的四大官司當中，以機密文件案涉及的控罪最多，總共40項，包括32項故意保留國防訊息罪。《紐約時報》周一（14日）報道，特朗普提出在名下位於佛羅里達州、亦即是本案的案發地點海湖莊園，上址一個安全地點討論性質是「高度敏感」的案件證據，但負責案件的聯邦檢察官已經反對。

特朗普律師上周向審理案件的法官坎農（Aileen M. Cannon）提出，讓當事人在海湖莊園一個「安全設施」討論屬於機密的證據開示程序，而有關地點亦是他在任總統時處理有關資料。惟司法部特別檢察官史密斯（Jack Smith）辦公室的檢察官向法官表示，被告要求在住所討論機密資料，是尋求其他刑事被告不會得到的「特別待遇」；又指海湖莊園屬於社交會所，有數百名會員使用，不適合處理機密資料。

司法部檢察官同時要求法官，迫使特朗普在由佛羅里達州聯邦地區法院管理的安全隔離信息設施（SCIF），討論及審視機密證據開示程序。至於同案另一被告、特朗普助手瑙塔（Walt Nauta），控方再次重申他對機密證據開示資料只有受限制的存取權限，理由是當事人不再擁有安全權限，以及無需要知道機密文件的敏感訊息。