夏威夷山火101死　生還者跳海保命　防波堤邊有死屍

美國夏威夷毛伊島山火至當地周二（15日）增至101人死亡，摧毀沿海歷史名鎮拉海納。有生還者指山火初期完全沒有響起警報，見到濃煙掩至和灰塵蔽日才意識到山火來襲，自行逃生。生還者奇基諾（Mike Cicchino）與妻子逃到海邊後浸濕衣服遮面，見到防坡提邊有死屍。海上不少人大叫救命，有長者或殘疾人士無法自行跨過防波堤上岸，部分人已嚴重燒傷。

奇基諾憶述，拉海納上周二（8日）停電，他下午外出到五金舖買發電機，他見到街上一片混亂，人們奔跑和尖叫着，抓住他們的孩子，匆忙上車逃去，儼如一個戰場。他見狀立即掉頭回家，帶同妻子和5隻狗逃離寓所，並報警求助，警員只指示他跟隨車流。當局封鎖了出入拉海納的高速公路，全部車輛只能駛往前街，交通非常擠塞，奇基諾向妻子直指「我們全部駛向死亡陷阱，我們要棄車，要逃走求生」，但四周都是火，他們根本不知逃往何處，更因黑煙密布走失了其中3隻深毛色的狗狗。

奇基諾直言情況似足打仗，他與妻子別無選擇，只好跳過防波堤在海中躲避，他們用衣服遮面防止吸入濃煙，他在防波堤爬上爬落，大叫走失愛犬的名字。他見到防波堤有屍體，亦有人大叫「救我」，他盡力救起最多的人，直至自己因吸入濃煙嘔吐才停下來，他的眼睛都腫得幾乎睜不開。在之後的5至6小時，奇基諾與妻子在大海和海岸之間來回移動，蹲在牆後試圖盡可能地蹲低，當火焰從天而降時，他們把自己浸入水中，他們愛犬的皮毛亦燒焦。

美國海岸防衞隊首次收到有關山火的通知是在下午5時45分，檀香山搜救指揮中心收到有人在拉海納附近水域的報告。奇基諾和其他人用手機向救援船隻打閃光燈，引導它們過來營救，獲救者大部分是兒童。