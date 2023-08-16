疑電網故障致毛伊島山火　網傳拉海納電線杆倒塌起火

美國夏威夷毛伊島山火成因未明，美國《華盛頓郵報》周二（15日）引述網上影片和數據指出，疑似是電網故障導致這場火災。另有網傳影片顯示，拉海納有木製電線杆在大風中倒塌，壓到一堆乾草，然後就起火。

毛伊島東部馬卡沃毛伊雀鳥觀測中心的閉路電視於上周一（7日）晚上10時47分，捕捉到樹林有一道強光，可見樹木在風中搖晃，中心的高級研究協調員普里布爾（Jennifer Pribble）相信這時候有樹倒在電線杆上，之後停電，中心開啟發電機後閉路電視再次運作，此時森林已起火。監測電網感應器數據的公司Whisker Labs指，在同一時間馬卡沃10個感應器記錄到夏威夷電力公司的電網發生重大事故。

馬卡沃是毛伊島最先起火地點之一，但與摧毀拉海納的大火無關。在拉海納，上周一晚上11時38分至上周二清晨5時期間，合共發生34次電力故障，其中在上周二凌晨2時44分和3時30分曾有重大故障，有居民清晨5時起床時發現停電，1小時後恢復供電。根據感應器數據，拉海納部分地區的電力在早上6時10分一度恢復，約半小時後再次停電。有專家指出，這是問題所在，意味斷電的線路突然成為社區中潛在的新火源。

Whisker Labs創始人馬歇爾（Bob Marshall）表示，基於真實數據，這有力地證實了公用電網故障可能是毛伊島多場山火的源頭。他指，電網顯然存在嚴重問題，問題是夏威夷電力了解多少，以及如何處理。夏威夷電力發言人拒絕評論事件，指當前的重點是支持救援工作，為客戶和社區恢復供電，並制定長期恢復計劃。公司知道有人猜測起火原因，正與其他人努力查明。