北約高官稱烏可放棄領土　換加入資格

澤連斯基（左）在北約峰會與斯托爾滕貝格（右）等人會面。（Getty Images圖片）

烏克蘭反攻俄羅斯進度不似預期，美國傳媒周二（15日）報道，一名北約官員日前曾在會上建議，烏克蘭可向俄羅斯割讓部分領土，換取加入北約成為成員國。多名烏克蘭官員隨即批評上述建議「非常荒謬」，重申絕對不會接受。北約秘書長斯托爾滕貝格暫未回應報道。

《新聞周刊》報道，多名北約官員日前在挪威召開專家小組會議，商討烏克蘭加入北約事宜，其中斯托爾滕貝格私人辦公室主任延森（Stian Jenssen）提出：「我認為解決方案可能是烏克蘭放棄領土，換取獲得北約成員國資格。」

此外，延森提到須由烏克蘭自行決定何時與俄羅斯談判及相關條件。被問北約是否認為烏克蘭必須放棄領土才加入北約時，他回應挪威傳媒時強調，其他人也在討論與戰後烏方有關多項計劃。

會議內容曝光後，烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）同日在社交網批評有關建議荒謬，意味選擇民主迎來失敗，鼓勵全球性犯罪之餘，亦維護俄羅斯政權，破壞國際法，把戰爭延長至下一代人，重申：「殺人犯不應受到糟透的放縱行為鼓舞。」

烏克蘭外交部發言人尼科連科（Oleg Nikolenko）也在Facebook發聲明公開拒絕贊臣提議，又指一直以為北約與其國家一樣，不會進行任何領土交易。他批評北約官員有意或無意地塑造烏克蘭有可能放棄領土說法，造成有利俄羅斯局面。

面對烏方批評，一名北約官員重申對烏支持「明確而堅定」，完全支持烏克蘭主權及領土完整，只要有必要將繼續支持基輔政府，致力實現公正及持久和平。

烏克蘭總統澤連斯基上月曾出席北約峰會，無收到「入約」邀請。他當時稱明白到只要烏克蘭與俄羅斯戰爭持續下去，就無法成為北約成員國。