毛伊島政府應對慢　山火短時間內加劇

美國夏威夷毛伊島上周發生山火，縣政府曾稱山火「100%受控」，最終奪去島上多條人命；以下是山火蔓延及地方政府應對過程：

8月7日

早上9時52分：夏威夷應急管理局警告居民提防強風及其他潛在危險情況，指濕度低、陣風、乾燃料形成極端火勢的風險。

8月8日

凌晨3時45分：毛伊縣政府指島上中部庫拉地區發生山火。

早上6時37分：拉海納東部地區發生山火。

早上9時正：毛伊縣政府指拉海納山火「100%受控」。

下午3時正：拉海納居民聽到山火引起的連串爆炸聲。

下午3時半：拉海納火勢加劇，消防分赴庫拉及拉海納撲火，當局呼籲居民疏散。下午5時38分：拉海納繫泊區船隻被濃煙包圍，網民指船隻、汽車、油站爆炸。

晚上7時03分：火勢席捲拉海納港口，居民指海面漂浮十多具屍體。

晚上9時45分：毛伊縣政府宣布進入緊急狀態，夏威夷國民警衞軍動員。

8月9日

早上9時25分：毛伊縣政府表示4架直升機救助撲滅拉海納山火，6人證實死亡。

下午3時半：毛伊縣政府證實聯邦政府團隊抵達島上協助搜救，增至36人遇難。

8月10日

早上10時半：拉海納山火據報80%受控，總統拜登宣布夏威夷州發生重大災難。

下午1時10分：毛伊縣政府宣布拉海納山火死亡人數增至53人。

晚上9時15分：拉海納山火增至55人遇難。

8月11日

下午1時正：毛伊縣政府表示總共67人死於拉海納山火，夏威夷應急管理局確認在山火期間，該局或毛伊縣未有啟動毛伊島的警報聲。

下午3時正：拉海納山火85%受控

8月12日

凌晨2時05分：毛伊縣政府把拉海納山火死亡人數上調至80人。

8月13日

晚上9時正：毛伊縣警方指96人證實死於拉海納山火。

8月14日

晚上10時正：毛伊縣警方宣布累計99人死於拉海納山火，25%災區完成搜索。

8月15日

晚上8時半：毛伊縣警方指拉海納山火總共有106人遇難，同時公布首兩名死者身份。

（以上均為當地時間）