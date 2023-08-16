內地官媒批美針對中國　輕視山火災害

美國夏威夷毛伊島山火傷亡及失蹤者眾，內地官媒《環球時報》周二（15日）發表社評批評，美方一直以「世界領導者」自詡，更擁有800多個海外軍事基地，旗下航空母艦四處耀武揚威，過去更把中國高空氣球事件當成重大安全威脅，卻在應對真正災難或公共安全事件表現遲鈍、應對無力。惟外界質疑，中方有關舉動正轉移華北剛剛經歷水災視線。

該編題為《美軍艦寧到南海挑釁，卻不在夏威夷救火》社評首先提到，夏威夷珍珠港正正是美軍印太司令部所在地，軍方偏偏無動於衷，早期救災工作大多是由居民自發組織，很少看到國民警衞軍、聯邦應急管理署、州政府及地方政府身影。

社評隨後質疑美國應對國內災難事故遲鈍，與其在對外搞「競爭」狂熱形成強烈反差，例如華盛頓政府聚焦對華投資限制、籌備美日韓峰會等，只顧積極對外行使霸權，卻未把保護國民安全作為國家安全出發點及落腳點。

社評最後提到，夏威夷山火是屬於整個美國問題，華府在建設針對國內災難事故機制幾乎無任何明顯改善，寧願把中國高空氣球一事炒作為重大安全威脅，卻對眼前慘禍保持冷靜，恐怕下一次災難來臨時候，其表現「也就不可能會好到哪裏去」。

除了發表社評，《環時》另有政治文章同日引述專家批評，美國政府應對山火反應遲滯，看起來「不像一個已發展國家」。