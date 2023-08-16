大學開課研究流行天后歌詞　歐洲首例

比利時一間大學在今年秋季向學生推出一門新的文學課程，致力研究美國流行天后Taylor Swift歌詞的文學價值，為首有歐洲大學開設此類課程。

課程由根特大學助理教授麥考斯蘭策劃，將以Taylor的作品為出發點，探討文學女權主義、生態批評、支持者研究及反英雄等修辭手法。課程將向所有學生開放，包括那些不認為自己是Taylor粉絲的人，目的是批判思考Taylor作為一名藝術家和作家，學生修畢課程須提交一份反思報告和一篇4,000字論文。

麥考斯蘭在英國牛津大學取得學士及碩士學位，並在約克大學獲得博士學位。她平時在網誌撰文，把Taylor的主題、意象和語言運用，與狄更斯和莎士比亞等英國已故文學大師比較。她指Taylor的歌詞創作在自己心中一直是一個值得學術分析的話題，比如Taylor在一首叫《偉大的戰爭》（The Great War）的歌中，用第一次世界大戰來比喻心碎，這種利用歷史痛苦和戰爭作為隱喻愛和失去的做法，讓她想起美國已故詩人普拉斯的詩《爸爸》（Daddy）。普拉斯在這首詩中用納粹大屠殺來討論她與她父親之間陷入困境的關係。

雖然歐洲過去沒有關於Taylor歌詞的學術研究但美國紐約大學、亞利桑那州立大學、波士頓柏克利音樂學院等都設有相關課程。麥考斯蘭表示，儘管針對課程有一些批評的聲音，但她很高興見到有大部分人充滿熱情，期待看到學生們創造出思想火花。