夏威夷山火釋有毒化學物　引健康疑慮

美國夏威夷州毛伊島山火釋放出大量化合物污染空氣、水和殘骸，可對居民造成長期健康風險。州衞生部日前已警告，焚毀建築物釋出的塵埃或含有鉛和石棉等有毒化學物，專家則提醒民眾應佩戴N95口罩防止吸入有毒物。

美媒周二（15日）指出，美國於1970年代才逐步淘汰鉛和石棉為建築材料，而拉海納的許多建築物在此前建成，所以可能含有上述兩種化學物。夏威夷州毒理學家費爾頓（Diana Felton）表示，鉛和石棉存在於油漆和建築物，不會因燃燒而受破壞，山火後或殘留於灰燼中。拉海納居民可能吸入空氣中的鉛和石棉顆粒，如果沾到衣服或手上，亦會無意中攝入。此外，山火也可能攪動了土壤中的砷，夏威夷部分地區於1990年代以此為除草劑。

除了山火煙霧引致的普通健康風險，當地空氣還可能含有可致癌的揮發性有機化合物，一旦吸入，顆粒會進入肺部甚至血液。毛伊島政府曾要求拉海納和上庫拉兩個地區居民不要使用、飲用或煮沸水，因為可能含有苯和其他揮發性有機化合物。庫拉居民湯姆（Allen Tom）表示，由於山火，當地曾短暫停水，上周四恢復供水後，鄰居提醒他不要飲用水喉水。當局則解釋，可能造成水污染的原因是供水系統因山火失去水壓，導致污染物進入供水系統。