警方拘捕10華人涉偽造文件及洗黑錢　涉款逾10億坡元

新加坡傳媒周三（16日）報道，當地警方周二（15日）拘捕10名華人，懷疑涉及偽造文件及洗黑錢等罪行，涉案財物總值約10億坡元（約57.6億港元），相信是新加坡近年來涉款金額最大的犯罪活動。

報道指，被捕的9男1女相信原籍中國福建，年齡介乎31歲至44歲，當中3人是中國公民，其餘雖持中國護照，但國籍不同。他們周三在新加坡國家法院被起訴，被控以貪污、販毒、偽造文件、偽造文件意圖欺騙等罪名。本案另有12人正協助調查，尚有8人被通緝。

警方文告稱，超過400名來自商業事務局、刑事偵查局、警察部隊特別行動指揮處和警察情報局的人員，在周二在新加坡全國多個地方展開稽查行動，包括優質洋房和公寓，將上述10人拘捕。行動中，其中一名40歲男子在警方上門時拒捕，從洋房二樓的露台跳下，其後被警方發現躲在排水溝，他受傷清醒送院。

警方針對94個資產和50輛汽車發出禁止處置令，總值逾8.15億坡元（約47億港元）；還查獲超過35個相關銀行戶口，共有超過1.1億坡元（約6.3億港元）存款；另起獲包括外幣在內的折合逾2,300萬坡元（約1.33億港元）現金、超過250個名牌手袋和名錶，以及120多件電子設備、270件首飾、兩塊金條，以及11份有關虛擬資產的文件。