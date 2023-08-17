加密貨幣大亨遭碎屍沖落廁　傳惡臭通渠工揭發

保加利亞首都索非亞發生一宗駭人碎屍案，一名加密貨幣大亨日前遭人謀殺肢解，屍塊被兇手沖落馬桶堵塞下水道，水管工通渠揭發命案。包括疑兇在內兩名涉案者已經被捕。

41歲的死者佩耶夫（Christian Peev）早年透過投資加密貨幣致富，他在美國一間大學畢業，擁有美國和保加利亞雙重國籍，近年返回保加利亞生活，活躍在上流社會的聚會和活動。他在約6年前，認識了任職酒保的疑兇瓦爾奇諾夫（Vesco Valchinov）。

佩耶夫的一名兄弟在上周四（10日）報案指佩耶夫失蹤，調查人員查閱過佩耶夫的兩部手機之後，發現他與瓦爾奇諾夫有保持聯絡。當地傳媒報道，兇手用啞鈴將佩耶夫打死，並在自己的浴室肢解佩耶夫後，把部分碎屍沖落馬桶。鄰居後來因為下水道傳來陣陣惡臭，召來水管工通渠，水管工竟在排水管發現屍塊，嚇得他慌忙報警。

警方追查時發現，瓦爾奇諾夫所住公寓的一個閉路電視鏡頭拍到，佩耶夫和瓦爾奇諾夫上周二（8日）一同進入了該公寓，第二天瓦爾奇諾夫獨自出入了大廈多次，但再不見到佩耶夫的蹤影，調查人員認為，佩耶夫是於上周二至上周三（9日）期間被殺。另一名涉案人蘇博廷諾夫(Konstantin Subotinov) 被捕後告訴警方，他開車幫助兇手將受害者的頭顱和骨架，帶到索非亞的市郊維托沙埋了，而警方就是在維托沙一家酒店將瓦爾奇諾夫拘捕。

保加利亞傳媒稱，佩耶夫曾幫助瓦爾奇諾夫投資加密貨幣，調查人員因而懷疑兇案的動機與金錢有關，也不排除是瓦爾奇諾夫是出於妒忌死者而動殺機。案件的調查目前仍在處行中。