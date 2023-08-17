毛伊島應急局長不後悔無響警報　被揭無處理災難背景

美國夏威夷毛伊島山火死亡人數持續上升，不少災民投訴山火初期零警報，毛伊島應急管理局局長安達亞（Herman Andaya）周三（16日）稱不後悔無發警報，辯稱當地的警報器原意是警告有海嘯來襲，若在山火期間鳴響，會令民眾湧到山上躲避，適得其反。有美媒則揭發，安達亞其實沒有災難應對方面的背景。

毛伊島居民指山火剛發生時無響起任何疏散警報，許多人等待數天才獲救援，更因停電未能從電視或收音機收到短訊提示。面對各方質疑，安達亞解釋鳴響警報會令民眾走到山上，該處正正是火勢最嚴重，不會拯救到在山邊的人，而山上亦沒有設置警報器，大部分在沿岸位置。他續指，根據火災指引，當局應以短訊、語音留言等發出提示，並通知電視台和電台，慣常做法是在山火期間利用最有效的方式向公眾發送緊急信息。此前，官員多次稱山火迅速癱瘓了通訊網絡，州長格林周三承認島上的警報器已老化，部分故障正在維修，他已指示州總檢察長調查政府的應急響應手法。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）則指，安達亞沒有任何災難應對背景。安達亞於2017年12月獲聘為毛伊島應急管理局局長，根據當地傳媒當時的報道，安達亞的本科專業是政治科學與政治演講，並有法律博士學位，曾任毛伊島住房和人類事務部副主任、市長辦公廳主任等行政崗位。在出任市長辦公廳主任期間，他的職責包括監督經濟發展辦公室、預算辦公室、社區發展撥款辦公室、通訊辦公室、行政助理和文職人員。報道指，安達亞是在40名申請人中脫穎而出，當時參與遴選申請者的考愛島應急管理局局長牛尾·埃爾頓（Elton Ushio）讚揚安達亞有令人印象深刻的應急管理知識，消防局長默里（Jeff Murray）則指安達亞參與過啟動民防緊急行動中心時的工作，對自2003年以來毛伊島發生的各種緊急事件有豐富的制度知識。