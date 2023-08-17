三藩市逾百人抗議賴清德過境　大陸反對美台官方往來

台灣副總統賴清德出訪巴拉圭後，回程過境美國三藩市，周三（16日）在他下榻的酒店外，有逾百人抗議高呼「反對台獨」，並試圖離開指定的示威區域逼近酒店，遭當地警方驅趕回原處。中國大陸駐三藩市總領館周四（17日）重申，堅決反對任何形式的美台官方往來。

三藩市灣區中國統促會日前登報動員，號召各界華人到賴清德下榻的酒店外示威。在三藩市機場附近的凱悅酒店外，周三有大批華人高舉「世界上只有一個中國」等標語，高呼「反對台獨」、「台獨死路一條」等口號，抗議賴清德過境當地。賴去年初過境三藩市時，亦有約80人到場抗議，今年示威規模擴大，但台媒指訴求無新意。

大陸駐三藩市總領館重申，堅決反對「台獨」分裂分子以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美國政府與台方進行任何形式的官方接觸。總領館又批評，賴清德是徹頭徹尾的「台獨」分裂分子，打着過境的幌子竄美活動，為參選台灣地區領導人造勢，拉美國為「台獨」言行站台，呼籲領區各界人士充分了解台灣問題的由來、本質和真實現狀。