毛伊島山火增至110死　拉海納已搜救區域僅38%

美國夏威夷毛伊島山火周三（16日）增至110人死亡，聯邦應急管理局發言人溫特勞布（Adam Weintraub）指估計仍有1,100至1,300人失蹤，數十支搜救隊持續搜尋遇難者遺體，估計歷史城鎮拉海納有80%土地焚毀，目前至少搜索了38%區域。

山火上周二（8日）發生至今，毛伊島政府僅能辨認數名遇難者身份，當局呼籲民眾提供DNA樣本，以鑑定死者身份。搜救人員發現的遇難者中包括兒童，有居民表示連身體健全的人為逃避山火，亦被迫跳入海中，無法想像若身體殘缺、未接獲山火警報的長者及弱勢人群面臨的是何種境況。

拉海納的主要通道周二已重啟，是自上周山火發生以來首次開放，方便居民及救援人員進出。夏威夷教育部負責人表示，拉海納整體的學校校園和教室結構狀況良好，至少3間學校未受大火影響，但仍需接受評估，工作人員已清理學校，並測試周遭空氣及水質，當局會為流離失所的師生提供諮詢服務。

外界估計山火造成32億美元（約250億港元）受保財產損失，損壞或摧毀數千座建築物。FEMA目前派遣600人協助搜尋失蹤者及恢復工作，亦批准向逾1,300個受影響家庭提供合共230萬美元（約1,794萬港元）援助。夏威夷州州長格林（Josh Green）周二晚指，約有500個酒店房間可供使用，已有331名無家可歸者入住，該州另將提供1,000間房間或房屋，供撤離居民及急救人員使用。