美媒：烏克蘭反攻停滯現分歧　澤連斯基艱難抉擇

美國新聞雜誌《新聞周刊》周三（16日）報道，烏克蘭反攻陷入僵局令高層官員意見分歧，雙方就繼續推進還是放棄反攻展開激烈辯論。總統澤連斯基面臨艱難抉擇，須決定「冒代價高昂的失敗風險全力以赴」，還是「承受嚴重政治後果減少損失」。

報道指烏克蘭領導層目前分裂為兩派，其中一派認為應鞏固現時有限的戰果，為預期的俄軍秋冬攻勢做好準備。另一派則以烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內為首，他們希望繼續推進，並把任何批評斥之為源於誤解的不耐煩。有匿名消息人士表示，烏克蘭領導層在軍事戰略上存在分歧，且反攻進展緩慢引起文官不滿，諉過指摘正在內部醞釀。文官認為軍人對戰事評估過於樂觀，並對受對方誤導感到不快，消息人士不排除軍事指揮可能出現變化。烏克蘭國防部發言人強調，軍事指揮與政治領導之間有直接溝通，對軍事指揮的信心是勝利關鍵先決條件。任何有關烏克蘭內部不和的報道，均是俄羅斯的宣傳敍事。

此外，扎盧日內與美國歐洲司令部司令卡沃利、英國國防參謀長拉達金等人會談。扎盧日內指出，烏軍需要彈藥、武器、防空系統、電子戰系統及遠程掃雷設備。會議還談及加強保護烏克蘭關鍵基礎基施，卡沃利及拉達金同意向烏克蘭提供無人機及強化反制能力。