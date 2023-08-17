韓情報：朝準備射洲際導彈　回應美日韓峰會

美日韓領導人周五（18日）將在美國大衞營舉行峰會，南韓國家情報院周四（17日）向國會議院匯報北韓局勢時稱，估計北韓正準備在發射洲際彈道導彈或其他挑釁行動，回應美日韓峰會。國情院又指，北韓可能已與俄羅斯達成軍事合作協議，不排除俄方會向朝方轉讓核導技術。

國情院表，北韓出現準備發射洲際彈道導彈的迹象，平壤等地有支援洲際導彈發射的車輛聚集活動，助推器亦頻繁運出液體燃料工廠，而固體燃料導彈生產設施的車輛活動也日益活躍，情況罕見，推測朝方可能進行軍演，試射能攜帶戰術核武的導彈。此外，若北韓軍事偵察衞星的問題能順利修補，朝方可能於8月底或9月初再次發射衞星，為9月9日的北韓建政日「獻禮」。

俄羅斯防長紹伊古上月底曾訪問北韓，國情院指他當時與北韓領袖金正恩達成軍事合作框架協議，俄方或提議北韓向其售賣炮彈等及進行聯合軍演，北韓則可能是要求俄方出借西式武器，並提供老舊裝備維修等技術支援，而本月8日曾有俄羅斯軍機載着軍需物資離開平壤。國情院還預計俄朝會加速軍事合作，不排除莫斯科向平壤轉讓核導關鍵技術，韓方密切關注相關動向。對中國方面，北韓正為搞活經濟而致力於發展對華關係，並逐步對華開放邊境。

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