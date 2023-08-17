烏軍王牌部隊現身東南部　上陣加強反攻

烏軍持續反攻之際，有王牌部隊之稱的第82空中突擊旅已調往前線加強攻勢，過去數天在東南部扎波羅熱州羅博季涅附近作戰。第82空突旅的兵力為2,000人，配備14輛英製挑戰者2坦克、40輛德製貂鼠步兵戰車及90輛美製史崔克裝甲車。

美國商業雜誌《福布斯》周三（16日）報道，第82空突旅、第46空突旅是烏克蘭總參謀部手中為數不多的預備隊。兩旅參戰後，將加強烏軍在羅博季涅至黑海北岸城市梅利托波爾方向的火力。若兩旅同時後撤休整，烏軍將無法派出擁有同樣火力的新旅填補，反攻可能失去勢頭。類似情況出現在東部頓涅茨克州莫克里亞利河谷方向，烏克蘭海軍步兵所有4個旅部署在10公里闊地區，成功收復通往馬里烏波爾道路上的部分定居點。然而，海軍步兵最終需要休整，目前不清楚哪些部隊可以接替。雖可調動領土防衞旅及國民警衞軍旅換防，但兩者的火力及訓練均不及海軍步兵。

本周較早前有影片顯示，俄軍自殺式無人機擊中第82空突旅一輛史崔克裝甲車。俄軍第140摩托化步兵團在羅博季涅的陣地，與第82空突旅相距不足1.6公里。第82空突旅的貂鼠步兵戰車，亦在附近現身。另有圖片可見，炮塔臨時安裝籠子的挑戰者2坦克駛往前線。烏軍坦克準備戰鬥時，各旅會自行在炮塔加裝籠子作為權宜之計，避免受無人機攻擊。