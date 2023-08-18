俄建生產線　趕製6000無人機攻烏

面對入侵烏克蘭戰爭陷入膠着，俄羅斯開始派出伊朗製造的見證者136無人機等投入戰線。美國傳媒周四（17日）引述消息報道，在伊朗協助下，俄羅斯正在韃靼斯坦阿拉布加經濟特區一處工廠興建一條生產線，目標是2025年夏天製造6,000架自殺式無人機。俄羅斯政府及阿拉布加經濟特區拒絕回應。

《華盛頓郵報》由一名正在廠內工作、反對俄羅斯總統普京侵烏的匿名人士取得多份2022年冬天至2023年春天發布文件，包括廠房設計藍圖、圖解、人事紀錄、供給伊朗同行備忘錄及向俄羅斯國防部代表介紹項目進展報告等。它們使用多個代號，例如會把「無人機」稱為「船」，同時以「愛爾蘭」或「白羅斯」取代「伊朗」等。

文件顯示，阿拉布加經濟特區工廠旗下工程師試圖透過工業專業知識，改善伊朗過時生產無人機技術，大規模生產無人機之餘，同時加強控制質量。美國華府智庫「科學暨國際安全研究所」研究員審視上述文件後認為，俄方工廠進度較原先計劃晚了一個月時間左右，估計當地正改裝伊朗無人機，也在生產自家無人機機身，不過數量不會超過300架，恐怕難以在目標時間內製造足夠無人機。

一個由聯合國前武器檢查員奧爾布賴特（David Albright）領導小組認為，文件看似真實，不僅詳細描述供應鏈採購、生產能力、製造計劃和流程，甚至包括如何偽裝和隱藏如何生產見證者無人機計劃。惟團隊同時質疑俄方人員水平能否達到預期水平，不排除莫斯科能夠克服難關。

當談及為何向《華盛頓郵報》提供文件時，該名涉密者解釋，他希望國際能夠關注事件，從而對俄實施更多制裁，藉此破壞生產無人機計劃，更快地結束侵烏戰爭。