卡拉延市議會通過決議　華駐菲大使列不受歡迎人物

中菲南海主權爭議愈演愈烈之際，菲律賓巴拉望省卡拉延市議會周三（16日）通過決議，把中國駐菲大使黃溪連列為不受歡迎人物。前市長比托-奧農（Joel Bito-onon）贊成決議，但他提醒中國有禁止菲律賓官員入境香港先例，憂慮決議危及兩國外交關係。

中國海警船本月5日在南沙群島仁愛礁，向菲方巡邏船及補給船發射水炮。提出決議的卡拉延市議員阿爾瓦伊達（Maurice Albayda）指摘，中國侵略行為危及補給船船員和乘客，以及菲律賓巡邏艇卡布拉號上3名卡拉延船員生命，行為令人憤怒，呼籲菲律賓降低與中國外交級別。卡拉延副市長阿林多根（Beltzasar Alindogan）支持決議，並宣布已自願加入預備役軍人行列，鼓勵軍方在仁愛礁訓練。

決議將轉交菲律賓外交部、參議院和中國駐馬尼拉大使館。菲律賓參議員埃斯庫德羅（Francis Escudero）周三預告，他將提議在明年國家預算中撥款至少1億菲律賓披索（約1,400萬港元），在仁愛礁建造碼頭和住宿設施，作為菲軍士兵永久住所，也可在惡劣天氣下為漁民提供臨時庇護，以加強菲律賓在爭議海域存在。