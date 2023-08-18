結束巴拉圭之行抵台　賴清德：國際社會重視台灣

台灣副總統賴清德結束出訪巴拉圭行程，周五（18日）返抵台灣時表示，此行對兩地未來的邦誼、合作有莫大幫助，而國際社會非常重視台灣。中國大陸廣東省海事局周四（17日）再發航行警告，周五至下周二（22日）在南海部分海域進行射擊演習，禁止船隻駛入。

賴清德上周六（12日）以特使身份率團前往巴拉圭出席新任總統培尼亞的就職典禮，去程過境美國紐約，回程過境美國加州三藩市，周五凌晨4時45分返抵台灣桃園國際機場。他下機後表示，培尼亞強調坦誠、堅定地主張台巴兩地友誼是建立在民主、自由、人權的共同價值上，會堅定支持兩地邦誼，也期盼未來能加強政府和民間的各項合作。

大陸海協會副會長孫亞夫周四批評，賴清德堅持「台獨」立場，不接受九二共識，是使兩岸關係一直處在緊張狀態當中的重要因素。他稱美國利用台灣問題挑釁大陸，但從其行政當局角度來說，「也不希望搞得過頭，因此可能有所限制」。孫亞夫認為絕大多數台灣民眾渴望和平、不希望戰爭，而「台獨」勢力和外部勢力的冒險行徑致使台海局勢緊張動盪，其後果可能挑起台海戰爭。多個大陸台商組織近日針對賴過境美國發聲明譴責，陸委會日前指為中共台辦系統背後指使，海基會發言人蔡孟君強調非常不樂見台商因為政治理由被為難。