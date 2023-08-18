日韓首腦抵美將晤拜登　加強全球議題合作

南韓總統尹錫悅及日本首相岸田文雄周四（17日）乘坐專機，抵達美國馬里蘭州安德魯斯空軍基地，準備出席周五（18日）在大衞營舉行的美日韓首腦會談，與美國總統拜登會晤。美日韓將在網絡安全、能源等領域、核不擴散、氣候變化等全球議題上擴大合作。

美日韓領袖過往都是藉多邊會議之機順便開會，專為三國而開則是首次。三人將在會談後共進午餐，並共同會見記者介紹會議成果。會談將形成《大衞營原則》及《大衞營精神》兩份成果文件，前者將以高於聯合聲明的規格發表，有望成為指導美日韓合作的總方針。《大衞營精神》則是聯合聲明，從朝鮮半島安全到烏克蘭戰爭的廣泛議題上，全面闡述三國夥伴關係。會談將確認三國領袖、外長、防長、負責安保的高官將每年分別舉行定期會談。此外，還將商定在人工智能、經濟安保等各個領域，分別設置磋商平台。

有南韓總統辦公室幕僚表示，三國是建立三方安全協商機制而不是結盟，並否認峰會焦點是箝制中國。惟他指出，由於三國均擁有眾多高新技術，可討論杜絕在交流過程中被第三方搶奪或竊取問題。

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