美戰略司令：中國未放慢核武發展步伐

負責核武項目的美國戰略司令部司令科頓（Anthony Cotton）上將周三（16日）稱，觀察到中國決心建立成熟海陸空核三位一體體系，美國戰略司令部正每天監控，沒有看到中國任何放緩腳步迹象。

科頓周三在內布拉斯加州奧馬哈出席2023年美國戰略司令部威懾研討會，他形容中國擁有真正核三位一體，正練習空中加油且潛艇部隊成熟。科頓指出，外界過往只看到中國的導彈發射車輛，現在已擁有陸基發射井，美國正在觀察和監視中國導彈發射井位置。科頓稱美國核武現代化計劃處於起步階段，對進度感到滿意，他強調美國核威懾力量安全、可靠和有效。美國空軍正研發新型洲際彈道導彈，將取代所有導彈和地面發射控制設施，預計2029年達到初始作戰能力，即9枚導彈處於待命狀態，並在2036年完成部署，屆時有400枚導彈待命。

科頓今年二月通知美國國會，指中國陸基固定及移動洲際彈道導彈發射器的數量超越美國。他翌月在國會聽證會稱，中國過去三年新建300多個洲際彈道導彈發射井，每個發射井都可以裝備東風41型洲際彈道導彈，射程能夠覆蓋美國本土。預計到2020年代末，中國將擁有超過1,000枚核彈頭，接近美國和俄羅斯擁有數量。