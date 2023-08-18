星洲10華人疑洗黑錢被捕　傳「福建幫」涉案

新加坡警方周三（16日）拘捕10名涉嫌偽造文件和洗黑錢等罪行的中國籍人士，涉案金額高達10億新元（約57.7億港元）。新加坡傳媒周五（18日）引述知情人士指，涉案的「福建幫」可能多達數百人。

一名不願透露姓名的房地產經紀表示，涉案人士來自中國福建，聽說這個福建幫有數十甚至數百人，當中又分了蘇姓、王姓、胡姓和陳姓等主要幫派，幫派之間未必很熟絡或經常交往，但知道彼此存在。今次被捕的蘇海金和王德海，相信就是蘇姓和王姓幫派的老大。該名經紀指出，福建幫買了不少新加坡升濤灣有地住宅和烏節路地區的高檔私人住宅，他們很富有能一口氣買下幾個單位，但還是會討價還價，不時還找不同經紀，比較誰給的折扣最多。

另一名房地產經紀則說，福建幫的人一般讀書不多，江湖味比較重，砍價很兇，有時可以砍價20%至30%。對資深經紀而言，這群人猶如燙手山芋，一般都選擇不碰他們的單，以免惹麻煩。經常處理豪宅交易的經紀透露，過去一年來常在出租有地房產時，碰到出手特別大方的中國租客，這是以前較少見的，他們一般都是全家或好幾個人來看房，往往願意以高過市價很多的租金租下房子。經紀亦透露，福建幫不少人喜歡到夜總會消費，一晚可消費10多萬新元，總是會在房子裏設置卡拉OK房和迷你高爾夫球場，裝修和設備費用差不多要100多萬新元。