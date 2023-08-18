傳平壤曾發生炸彈恐襲　或因嚴重糧食危機引起

南韓《東亞日報》周五（18日）引述知情北韓人士指，北韓首都平壤於1至2個月前曾發生懷疑炸彈恐襲，可能是針對高層軍官，亦可能是因當地嚴重糧食危機導致。南韓國家情報院同日表示，尚未掌握相關信息，正密切關注北韓動向。

知情者聲稱是根據當地居民的說法發現事件，不排除是針對高級軍官的襲擊，但需要更多確認。事件亦可能只是一宗意外，目前仍在研究所有可能的事故成因。當地居民指，事故有造成傷亡。報道續指，平壤監控深嚴，發生炸彈襲擊是罕見，惟北韓今年的謀殺、搶劫等暴力案件的犯罪率上升，比前一年同期翻倍，涉及搶械和爆炸物的案件亦增加。領袖金正恩的保鏢今年4月亦疑似手持防彈公事包，外界相信是與日本首相岸田文雄被投擲爆炸物一事有關。知情者表示，北韓政局因糧食危機持續不穩，以新冠疫情為名實施一項糧食政策，嚴控黑市，加劇危機及民眾不滿。

南韓國情院曾於5月31日向國會情報委員會匯報稱，北韓境內暴力犯罪激增3倍，發生為搶奪物資而投擲自製炸彈等大規模、有組織的犯罪活動。國情院初步認為投擲自製炸彈是出於經濟目的，將繼續關注其是否與恐襲有關。

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