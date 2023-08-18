英美筆友結緣68載　終相見圓畢生願望

在遙遠的大西洋彼岸，英國和美國一對80歲婦人自小透過書信結緣成為筆友，在過去68年間保持聯繫，見證歲月變遷。她們最近相約在美國南卡羅萊納州見面，一圓畢生願望，兩人一見如故，在9天珍貴時光形影不離。她們稱將繼續透過信件和賀卡，維繫這段難得緣分。

來自英格蘭蘭開夏郡霍頓格雷戈里（Patsy Gregory）和來自紐約的克勞斯（Carol-Ann Krause），自幼分別參加女童軍。一次偶然機會，格雷戈里得到克勞斯資訊，兩人自1955年開始書信來往，從未間斷。她們每兩個月就寫至少一封信給對方，談論學校、約會對象和生活新鮮事。就算長大後成家立室，兩人也在結婚紀念日和聖誕節日記住彼此，來往書信估計多達800封。格雷戈里說：「就像我認識她一輩子，但我們從未相見」。

格雷戈里今年終於向女兒表露心迹，稱自己想去見長年筆友，其女兒遂聯絡到克勞斯家人，克勞斯欣然同意見面。格雷戈里趁克勞斯今年7月14日80歲生日當天，搭上前往南卡羅萊納州飛機，她稱自己非常激動，一見面就認出對方，和照片上一模一樣。終於見到筆友本人，克勞斯也非常緊張。兩人見面期間暢談友誼，一起遊覽名勝古蹟，一嘗克勞斯和丈夫推介美食。