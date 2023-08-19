美日韓峰會大衞營登場　尹錫悅稱開啟三邊合作新篇章

（左起）尹錫悅、拜登及岸田文雄在大衞營舉行峰會。

美日韓三國峰會，當地時間周五（18日）在美國馬里蘭州大衞營登場，美國總統拜登、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅商討「永續」三邊合作使之制度化，應對北韓威脅及中國挑戰。

當地周五上午9時20分，尹錫悅乘坐美軍SH3海王直升機飛抵大衞營。隨後，尹錫悅和拜登在大衞營山楊屋見面，並散步15分鐘。兩位領導人從早上10時起舉行22分鐘的雙邊會談。

岸田文雄其後也抵達大衛營。岸田文雄和拜登早上10時半起舉行美日首腦峰會，2人同意為了強化美日同盟，啟動研發新型導彈，以迎擊難以探測的武器，如中國和北韓等正研發的高超音速導彈。2人同意加強美日同盟應對東亞安全威脅，如中國解放軍進出不同海域及北韓研發核導彈。

美日韓峰會開始前，岸田就尹錫悅父親逝世向對方表示哀悼，尹錫悅稱，此次峰會開啟韓美日三邊合作的新篇章，三國需為加強合作奠定制度基礎。岸田文雄則感謝拜登在有悠久歷史的大衞營招待他，指他與尹錫悅自今年3月以來每月都見面，今次3國聚首一堂會面可說是創造歷史。岸田又指國際社會正迎來歷史轉捩點，希望日美同盟和美韓同盟之間加強合作，將日美韓安保合作提升至更高層次，期待坦誠討論。

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