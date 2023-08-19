蒙面槍手闖暹粒醫院劫走台毒販　7人落網

柬埔寨暹粒市周四（17日）發生劫犯案，多名蒙面武裝分子在一間牙科醫院襲擊押送囚犯的獄警，劫走一名重犯。柬埔寨傳媒曾指，該名囚犯是中國大陸人。警方周六（19日）表示，囚犯是台灣毒販，他仍然在逃，而至今共有7名疑犯落網。

負責緝毒工作的國家警察總署副總監莫基都指，事發當日有5名蒙面武裝歹徒衝入牙科醫院劫走犯人，內政部長蘇慶立刻指示警方展開全面調查。警方於周五（18日）在金邊先後逮捕6男1女，所有男疑犯是柬裔美國籍，女子是持美國護照的華人。疑犯事前居住在美國加州洛杉磯和長灘市等地，莫基都估計他們早在2個月前開始策劃行動，專門到柬埔寨劫走囚犯。在逃囚犯則涉及兩宗重大毒品案，第一次在2009年2月被捕，獲刑26年，他在服刑期間在監獄指揮手下販賣和運毒，因此再獲刑26年，總刑期52年。他近日稱牙痛不止，監獄局周三（16日）批准他到牙科醫院治療。

當地媒體從國家警察總署接獲可靠消息，此案的幕後首腦是一名台灣陳姓男子，他找到一名柬埔寨男子協助策劃和購買槍械。負責行動的是多名柬裔美籍男子，警方懷疑他們在美國是黑幫分子。他們當日闖入醫院劫走囚犯時，醫院外可能有至少6名西班牙男女負責接應。