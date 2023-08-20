【東方日報世界視線】西班牙綠能大計　或成為歐盟先鋒

西班牙過往一直被認為是歐盟中的小弟，只是歐盟工業大國如德、法的邊緣生產支援力量以及農產品供應國。但是隨着俄烏戰爭的爆發，迫使歐洲放棄採購俄羅斯的平價石油及天然氣，就凸顯了西班牙發展新能源的高潛質。

首先是西班牙的日照時間在歐盟成員國中首屈一指，還有大量土地可鋪設太陽能板，並可綜合利用其減少土地水氣蒸發發展農牧副業；西班牙半島西部最接近大西洋，南部臨地中海，都有強大風力資源；西班牙北部山區雨水充足，是利用河流水力發電的理想環境；西班牙核電也有供應全國接近20%電力的能力。水力及核能發電更好地填補太陽能及風力發電的間斷性。

2022年西班牙已利用太陽能發電27千兆瓦，僅次於德國的69千兆瓦；西班牙風力年發電達28千兆瓦，僅次於德國；水力發電方面，西班牙也達20.4千兆瓦，在歐洲排第4，居挪威、法國及意大利之後。如今西班牙最大的爭論是左派執政政府計劃在2035年終止核電，反對黨右派人民黨則支持保留。

另一個龐大的計劃，是由於風力、太陽能、核能及水力發電預期過剩，但因一般儲電成本太貴，就要發展用剩電作電解水來生產氫及氧，更便於輸送及儲存應用。西班牙及法國計劃建立這類的互連管道，將這種綠色（非化石能源生產的）氫氣輸送往歐洲各國。不過，這是一項有相當投資風險的計劃，因為目前世界上應用氫氣這新能源的設施並不多，需要大力發展如燃氫汽車、樓房取暖或工業生產的設施，才能收回投資成本及盈利。

西班牙第二個能源優勢在於它接近北非的地理位置，可以透過石油及天然氣管道將北非的油氣輸往歐洲大陸。此外，由於西班牙去年經濟增長達到5.5%，全年只有約2%的通脹，政府有足夠資金開展各種新舊能源體系。

不過，俄烏戰爭結束後，相信歐洲還是會用俄羅斯的平價油氣，到時西班牙將要面對一輪調整。然而，這項具野心的綠能減碳計劃，可能在2035年成為歐盟零排放的先鋒。此外，西班牙政府亦承認，風力及太陽能發電極需要中國的硬件，肯定提供中國巨大商機。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻