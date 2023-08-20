美韓明起聯演11天　朝黑客疑發動網攻

南韓與美國將於周一（21日）起，舉行代號為「乙支自由護盾」的下半年聯合軍演，為期11天，此次演習將擴大實施野外機動訓練。演習開展前夕，南韓警方周日（20日）表示，疑似北韓黑客已將演習視作目標，目前未有軍事機密外洩。

今次演習將分為兩部分舉行，首部分由周一至周五（25日），次部分由下周一至四（28至31日），除陸海空三軍和海軍陸戰隊外，美國本土及駐韓太空軍也將參演，將開展旅級規模的科學化作戰等13種機動訓練。南韓政府官員表示，此前的乙支自由護盾演習按照「反制北韓局部挑釁」到「展開全面戰爭」的順序實施，但今次將把重點放在演練從平時狀態迅速轉入戰時狀態，首次模擬北韓在戰時散布假消息的情況，打擊朝方宣傳戰。

南韓國防部指，今次演習內容將反映進一步升級的北韓核導能力、安全形勢變化、俄烏戰爭經驗教訓等。今次為實戰化演習，旨在增強韓美同盟的聯合應對能力，提升打贏全面戰爭的能力。京畿道南部地方警察廳周日表示，發現有黑客瞄準今次演習的南韓相關承包商發動網攻，相信與北韓偵察總局旗下黑客間諜組織「Kimsuky」有關。