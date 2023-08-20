華漢越南謀生遭禁錮拔掉14隻牙　3犯人判囚

內地人在東南亞國家被迫從事詐騙活動的消息屢傳不斷。越南媒體近日報道，一名中國程式編寫員因拒絕編寫賭博遊戲程式被禁錮數月，期間屢遭虐待，更被拔掉14顆牙齒，身體損傷程度高達88%。

報道稱，46歲中國男子房立敬（Fang Lijing，音譯）是程式編寫員，由於在中國做生意遇到困難，2020年1月前往越南，與當地人黃某合作製作網絡遊戲，房男將獲得遊戲20%的利潤。直到去年初，房男仍沒編寫出一款可成功運行的賭博遊戲，同年3月起黃某找來王某、范某，將房男帶到位於河內嘉林縣一處公寓內，強迫其編寫程式。期間黃、王、范3人輪流使用錘、釘、刀和電棍虐待房男，甚至用鉗拔掉他的牙齒。黃某同年6月再僱用男子李某對房男施以嚴刑，當地警方翌月接獲線報將房男救出。

范某、李某、王某之後相繼被捕或自首，只有黃某仍然在逃被通緝。范、李、王3人被起訴，在庭上認罪。河內市人民法院上周四（17日）以故意傷害罪和非法拘禁罪分別判3人有期徒刑12至24年。除了刑事責任外，李某的家人已向房男賠償3,000萬越南盾（約9,800港元），河內法院亦給了房男必要時提起訴訟索賠的權利。