王毅和伊朗外長通電話 同意推動各領域交流合作

中共中央政治局委員、外交部長王毅周日（20日）應約和伊朗外長阿卜杜拉希揚通電話。王毅指中方願同伊方繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，共同反對外來干涉，抵制單邊霸淩行徑，捍衞中伊兩國主權、安全、發展利益，維護發展中國家共同利益和國際公平正義。

王毅表示，今年2月伊朗總統萊希成功對中國進行國事訪問，兩國元首就中伊合作達成新的重要共識，引領中伊關係邁上新台階。雙方正全力落實兩國元首重要共識，推動各領域交流合作不斷向前發展。

王毅指，伊朗和沙特在北京對話後，雙方持續邁出改善關係步伐，帶動中東形成和解潮。中方讚賞伊方做出正確決斷，將繼續支持中東各國探索符合自身國情的發展道路，加強溝通對話、堅持團結自強、實現睦鄰友好。

阿卜杜拉希揚表示，伊方高度重視伊中全面戰略夥伴關係發展，期待同中方保持高層交往，深化一帶一路框架下的合作，在國際和地區事務中加強協調配合，感謝中方推動伊沙關係正常化，高度讚賞中方為此發揮的建設性作用。

雙方就伊核問題交換了意見，阿卜杜拉希揚介紹了同各方接觸最新進展。王毅表示，只有恢復全面協議的完整、有效執行，才能從根本上解決伊核問題。中方願同包括伊方在內的各方加強協調，推動伊核問題朝著有利於維護地區和平穩定的方向發展。