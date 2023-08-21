澤連斯基訪丹麥　將獲19架F16戰機

烏克蘭總統澤連斯基周日（20日）先後訪問荷蘭和丹麥，獲兩國承諾合共提供61架F16戰機。澤連斯基對於兩國對烏克蘭提供F16戰機的歷史性決定表示歡迎。

數月以來，澤連斯基尋求獲得先進戰機，盼於繼續在烏東對俄展開激烈反攻之際，能夠提升以前蘇聯時代戰鬥機機種為主力的烏克蘭空軍。美國上周五（18日）宣布批准對基輔移交F16，訓練烏克蘭飛員的工作計劃本月着手展開，這可能讓烏克蘭得以於明年初開始部署這款戰機。

澤連斯基今天在荷蘭南部艾因德霍芬市一個空軍基地與荷蘭首相呂特的聯合記者會中表示，這項決定絕對具有歷史性意義、深具影響力並且激勵了烏方。澤連斯基於當地時間約下午4時30分抵達丹麥史克里斯楚普（Skrydstrup），丹麥首相布雷澤里克森、外交部長拉斯穆森、國防部長到場迎接。澤連斯基與布雷澤里克森進入一架F16機艙試坐駕駛座位。

布雷澤里克森表示，丹麥將對烏克蘭提供19架F16，並說她希望可於新年左右先交付6架、明年再交付8架，其餘於2025年交付。她告訴澤連斯基：「請將這項捐贈當作是丹麥堅定不移支持烏克蘭為自由奮鬥的象徵。」澤連斯基早前在加密通訊軟件宣布，烏克蘭將會從荷蘭獲得42架F16戰機。