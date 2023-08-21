韓美今起聯演　與應急後勤演習同步開展

南韓與美國周一（21日）凌晨零時起，正式啟動代號為「乙支自由護盾」的聯合軍事演習，美國太空軍首次參與，尋求加強韓美同盟的聯合應對能力及打贏全面戰爭的能力。南韓行政安全部同日發布消息指，政府應急後勤演習「乙支演習」亦從當日起在全國範圍內舉行，為期4天。

乙支自由護盾聯演在上周三至五（16日至18日）開長預備演習「危機管理演習」後，周一進入正式演習階段，持續至下周四（31日），B1B戰略轟炸機等美國戰略武器可能被調派並參演。韓美今次開始全面調整演習內容，重點演練從平時狀態迅速轉入戰時狀態的過程，師級規模的「雙龍」聯合登陸演習等25種演習規模將較去年的自由護盾大幅擴大，聯合野外機動訓練今年起改名為「戰士護盾野外機動訓練」。

每年舉行一次的乙支演習同日展開，反映各種北韓威脅，旨在完善應急後勤計劃，應對戰爭等國家緊急狀況，熟悉戰時任務遂行流程。行政機關、公共機構等逾4,000個單位的58萬多人參演，與乙支自由護盾軍演合併舉行。演習將實施防範國家重要設施遭恐襲的民、官、軍、警聯合應對訓練，以及網絡反恐訓練，周三（23日）將相隔6年再舉行全民參與的防空襲演習。

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