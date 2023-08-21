星洲推70億坡元計劃　助中老年人退休

新加坡總理李顯龍周日（20日）宣布，政府將耗資70億元（坡元，下同，約404億港元）推出「共同前進配套計劃」，滿足中老年人的退休需求。他指壯齡人士（50歲至64歲）退休的日子正在悄然逼近，但不必不必擔心，因為「政府會幫助你們，你們不會被拋下」。

配套計劃分為3個部分。首先，中低收入者只要繼續工作，不論全職或兼職，就能每年獲得400元至1,000元（約2,308港元至5,772港元）的「就業儲蓄花紅」。該筆錢將存入公積金戶口，不包括在僱主和僱員例常繳交的公積金之內。

其次，公積金餘額未達基本存款者，可以得到1,000元至1,500元（約5,772港元至8,658港元）的一次過「退休儲蓄花紅」。沒有工作的新加坡公民也能得到這筆補貼，包括放棄事業照顧家庭，公積金餘額非常低的家庭主婦。第三，為了幫助支付醫療和保險費用，共同前進配套也包括500元至1000元（約2,886港元至5,772港元）的一次性「保健儲蓄花紅」。

財政部將利用本屆政府的盈餘設立新的基金，滿足上述計劃全部落實的成本。李顯龍說，這將讓政府在不加重未來世代負擔的情況下，兌現這一承諾。此外，政府也會加強樂齡補貼、就業入息補助，以及退休戶頭配對填補等現有計劃。更多詳情將在2024年公布。