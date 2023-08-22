他信今早返泰　警方架鐵欄戒備

泰國前總理他信預定當地時間周二（22日）上午9時（香港時間周二上午10時）返回泰國，結束15年流亡並被捕。媒體報道，曼谷廊曼機場4號貨運大樓已準備接待媒體和警察，警方則在私人飛機航站樓設置200多個鐵欄。曼谷還押監獄宣布停止周二的探監服務，預計監獄外將有大型集會。

他信周二從新加坡實里達機場搭飛機前往泰國前受訪，說：「是時候和泰國人民在一起了。」警察總長丹隆薩（Damrongsak）周一（21日）透露，他信抵埗後將獲安排前往移民警察局接受身份驗證，然後送往首都警察第二分局總部，記錄他抵達。之後，他信將獲護送到最高法院政治職務刑事法庭，以確認他是通緝犯。法院將簽發監禁令，他信收到文件後將被移交獄政廳，轉移到曼谷還押監獄，等待下一步法律程序。

丹隆薩預計會有大量來自其他省份的他信支持者迎接，警方已劃定集會場所，目前無報告顯示暴力事件風險，警方將保持高度警惕。丹隆薩指未收到他信之妹、前總理英祿將同行的報告。泰國司法部預計他信周二上午10時30分抵達最高法院，庭審只有原告和被告親屬可以入內，最高法院將在庭審結束後發表聲明，概述審理他信案件詳細情況。