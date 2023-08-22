2008年後流亡國外　他信終於返泰

泰國前總理他信周二（22日）返回泰國，距離他2006年流亡他國已有17年。以下是他信的生平：

1949年7月26日：他信在泰國清邁出生。

1994年：他信開始從政，歷任泰國外交部長、內閣副總理。

1998年7月：他信創建泰愛泰黨，並擔任黨主席。

2001年2月：泰愛泰黨在國會下議院大選取勝，成為單一大黨。他信成為泰國第23任總理。

2005年2月：泰愛泰黨在國會下議院大選再次取勝，他信連任泰國總理。

2005年12月：他信被指從俄羅斯購買不適合泰國的俄羅斯購買舊式戰機，期間收取35億泰銖（約7.81億港元）的回扣。

2006年4月：他信宣布辭去泰國總理一職。

2006年9月：泰國爆發軍事政變，他信因為貪污等案件被判囚10年，同時下台結束5年半的執政。

2008年2月28日：他信返回泰國為面臨的數十項指控辯護。

2008年8月11日：他信夫婦出席北京奧運會開幕式後並未回國參加聽證會，正式開始流亡。

2019年3月：泰王佛齊拉隆功撤銷王室此前授予他信的所有勳章和獎章。

2023年7月13日：泰國國家反腐敗委員會撤銷他信及其他3人在泰國航空航空貪污案所有指控。

2023年8月22日：他信返回泰國。