指揮能力失信心　駐日美軍日裔艦長免職

台海局勢緊張之際，美國海軍第七艦隊司令托馬斯於上周六（19日）免去駐日海軍神盾驅逐艦霍華德號（USS Howard）艦長伊川健治（Kenji Igawa）職務，稱對他的指揮能力失去信心。神盾巡洋艦羅伯特．斯摩爾斯號前艦長安吉里納斯（Edward Angelinas）將暫代職務。

伊川健治將調任至第七艦隊司令部參謀職位。美國海軍水面艦艇部隊發言人阿亞伯拉罕森（Arlo Abrahamson）解釋，伊川被免去艦長職務並非由於行為不當，而是因為表現問題，同艦執行官和高級士官長未被免職。太平洋海軍水面部隊強調，海軍指揮官個人和職業行為都要達到很高標準。他們應堅持責任、可靠和領導最高標準。

伊川健治來自加州蒙特雷帕克市，2004年於美國海軍學院畢業，曾擔任霍華德號執行官，並於去年12月接任艦長。伊川是今年第5位因失去信任而被免職的美國海軍艦長，也是繼神盾驅逐艦約翰·芬恩號艦長岡薩雷斯（Angela Gonzales）今年5月被免職後，第2位駐日橫須賀美軍艦長被免職。亞伯拉罕森稱，免職伊川與調查岡薩雷斯無關。