金正恩赴災區視察　斥總理工作散漫

受熱帶風暴「卡努」影響，北韓平安南道南浦市560多公頃海塗區域被淹。當地官媒朝中社周二（22日）報道，領袖金正恩周一（21日）視察救災重建現場，批評一眾幹部不擔當、不作為，其中總理金德訓內閣行政經濟紀律愈來愈亂，導致無數懶漢工作馬虎，破壞國家經濟工作，將集中檢查海塗建設局、國家建設監督省、平安南道海塗建設綜合企業、南浦市國土環境保護管理局及南浦市建設監督局，呼籲各級單位全體幹部及勞動群眾履行責任，發揮愛國及忘我精神。

金正恩批評，當數天前得悉安石海塗水田被淹後，他派出多名黨中央委員會書記到場指揮救災工作，另動員軍隊投入救災工作，內閣、省及中央一級機關負責幹部卻不到場視察，即使金德訓到場也只是「走馬觀花、蜻蜓點水」，最後派出副總理接替工作。

此外，金正恩指摘建設工程馬虎，內閣全不知情，而所有行政經濟工作不隨指揮棒行動而各行其是，反映行政經濟紀律紊亂不堪，結果釀成「人災」。他再次批評內閣總理提交相關報告並不像樣，甚至把救災工作幾乎全部交予軍隊，反映金德訓工作安排散漫不堪，「不像個指導國家經濟司令部的總理，還不配當負責人民生活的主婦」，對其思維及行動深感遺憾，有必要認真檢查其工作態度及思想觀點。

最後，金正恩強調須在最短期內加快完成海塗救災重建工作，盡快結束潰壩重建工程同時，確保可還原恢復水田面積，確保水稻產量不降低等措施。他稱須以此事為起點，在防治水平上採取切實可行措施，確保因無防備、無知無能造成人災不再發生。