中國泰國老撾駐緬甸大使館　協調打擊賭詐犯罪

中國駐緬甸大使陳海，連同泰國駐緬甸大使蒙空、老撾駐緬甸大使恒顯周二（22日）舉行三方會晤，就合作打擊地區賭詐犯罪問題進行溝通協調。

三方一致認為，當前地區賭詐問題猖獗，嚴重損害包括中泰老在內地區國家民眾的生命財產安全，三國駐緬使館對此高度關注，持續開展工作。針對相關求助等訴求，三國使館全力協調緬方開展搜查解救，並協助緬方加大針對賭詐集團的打擊力度。

三方強調，日前中泰緬老四國警方在泰國清邁舉行會議，就開展針對區域電訊網絡詐騙和網絡賭博犯罪，以及衍生的人口販運、綁架、非法拘禁等犯罪專項合作打擊行動達成共識。三國駐緬使館將加強協調，支持緬方同三國相關部門共同落實好有關共識，開展嚴厲打擊行動，堅決扭轉相關犯罪高發態勢。

對於有中科院博士去年8月中被騙至緬甸至今一年，每日被強迫工作18小時一案，中國駐緬甸大使館回應指，高度重視張姓中科院博士被困緬甸妙瓦底案，已同山東省警方及當事人家屬取得聯繫，將當事人有關訊息通報緬甸及泰國相關政府部門，目前正推動緬泰警方全力開展調查解救工作。