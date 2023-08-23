【東方日報世界視線】土耳其現實外交　俄與北約間周旋

土耳其前身是鄂圖曼帝國，曾經橫跨歐亞，不過到了18世紀走向衰落，特別是在俄羅斯帝國興起之際，經過多次戰爭，黑海北部漸被帝俄侵佔，到1783年，連本來在鄂圖曼帝國保護下的克里米亞汗國（韃靼族），都被納入帝俄版圖。

土耳其於1952年與希臘同時加入北約，因為土或希任何一方先加入，都會否決另一方的加入。土耳其加入北約，就是要抗拒自帝俄到蘇聯的威脅，尋求得到軍事庇護。土耳其政府於2018年仍聲言會繼續關注同是回教及突厥族裔的韃靼人的福祉，包括在克里米亞。不過，土耳其在北約內部，往往被視為拖北約後腿及反北約的俄羅斯臥底。但若深入理解，土耳其的加入不單止提供基地使北約海、空勢力進入北海，亦使小量核武滲入土耳其。

然而，土耳其在北約的確製造了不少麻煩，同是北約成員國的土耳其和希臘是死敵，美國在敍利亞扶持推翻阿薩德政權的庫爾德族，正是土國入侵敍利亞要打擊的分離主義力量。土耳其一度不支持芬蘭和瑞典加入北約，除非兩國政府停止支持庫爾德族的「恐怖主義」分離活動，以及瑞典公開努力支持土國加入歐盟，亦要美國向土國提供F16新型戰機作交換條件。而土耳其最大的麻煩，是其在俄烏戰爭中的兩面派手段。

土耳其的外交很現實，完全劃分清楚不同的戰略共同利益及分歧。當然，北約及東、西歐意識形態仇俄恐俄的國家，會群起嚴厲制裁俄羅斯，因它們有一定經濟實力搞撤資及禁入口俄國能源，但經濟落後及資源貧乏的土耳其，根本要依賴大量俄羅斯遊客及平價能源，特別是入口的油氣更可以加工出售獲利。不過，土耳其一直支持格魯吉亞及烏克蘭加入北約，儘管這立場明顯得罪俄羅斯。

土耳其亦譴責俄羅斯入侵烏克蘭，以及支持烏克蘭的領土完整，包括收回克里米亞，這當然反映土耳其反對國內分離主義破壞領土完整的立場。此外，土耳其更向烏克蘭提供TB2無人機在戰場上運用，使普京政府非常不滿。這就說明其實土耳其是擔心俄羅斯在烏克蘭的勢力擴張，但也明白到自己無條件在軍事及經濟上挑戰俄羅斯；在俄烏戰爭形成的經濟困局下，不能不追求殘存的切身利益。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻